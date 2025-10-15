L’Aquila, Cartellone Natalizio: proposte entro il 7 novembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:C’? tempo fino al 7 novembre per presentare al Comune dell’Aquila le proposte di eventi da inserire nel cartellone delle iniziative culturali delle prossime festivit? natalizie – Possono inoltrare la richiesta Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed organismi con sede nel comune dell’Aquila ed operanti nel medesimo territorio comunale; Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Organismi con sede in altri Comuni, purch? la realizzazione dei progetti proposti avvenga nel territorio aquilano a beneficio della sua popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La richiesta di inserimento nel suddetto cartellone non d? diritto automatico all’erogazione di un contributo economico, n? comporta obblighi in carico al Comune dell’Aquila circa il riconoscimento di contributi e/o vantaggi economici di diversa natura – si legge sul sito web ufficiale. Qualora il soggetto richiedente, oltre all’inserimento nel cartellone natalizio, volesse presentare istanza di contributo straordinario e/o di ulteriori “vantaggi economici di diversa natura”, per la medesima iniziativa, dovr? usare sempre lo stesso Modello di attribuzione di contributo per attivit? culturale (Allegato B), barrando le voci corrispondenti. A tal proposito la giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 30mila euro per sostenere le iniziative che riguarderanno l’arco di tempo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, dovranno essere attinenti al tema e al periodo natalizio e potranno riguardare attivit? che vanno dalla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura oppure mostre, eventi ludici, eventi ludici e laboratori per bambini, presepi o cori natalizi.La richiesta, con la documentazione prevista nel bando, deve essere inviata entro le ore 10 di venerd? 7 novembre all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. itIl dettaglio degli adempimenti da eseguire, la modulistica e tutte le altre informazioni necessarie sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione Avvisi a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_570995_0_1.html

