L’Aquila, Cartellone Natalizio: proposte entro l’11 novembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:C’? tempo fino all’11 novembre per presentare al Comune dell’Aquila le proposte di eventi da inserire nel cartellone delle iniziative culturali delle prossime festivit? natalizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possono inoltrare la richiesta Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed organismi con sede nel comune dell’Aquila ed operanti nel medesimo territorio comunale; Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Organismi con sede in altri Comuni, purch? la realizzazione dei progetti proposti avvenga nel territorio aquilano a beneficio della sua popolazione – La richiesta di inserimento nel suddetto cartellone non d? diritto automatico all’erogazione di un contributo economico, n? comporta obblighi in carico al Comune dell’Aquila circa il riconoscimento di contributi e/o vantaggi economici di diversa natura – Qualora il soggetto richiedente, oltre all’inserimento nel cartellone natalizio, volesse presentare istanza di contributo straordinario e/o di ulteriori “vantaggi economici di diversa natura”, per la medesima iniziativa, dovr? usare sempre lo stesso Modello di attribuzione di contributo per attivit? culturale (Allegato B), barrando le voci corrispondenti.A tal proposito la giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 40mila euro per sostenere le iniziative che riguarderanno l’arco di tempo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, dovranno essere attinenti al tema e al periodo natalizio e potranno riguardare attivit? che vanno dalla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura oppure mostre, eventi ludici, eventi ludici e laboratori per bambini, presepi o cori natalizi.La richiesta, con la documentazione prevista nel bando, deve essere inviata entro le ore 10 di luned? 11 novembre all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune – laquila – viene evidenziato sul sito web. it.Il dettaglio degli adempimenti da eseguire, la modulistica e tutte le altre informazioni necessarie sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione Avvisi a questo indirizzo: https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2082&id_sez_ori=64&template_ori=12&>p=1

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it