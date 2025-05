L’Aquila, Casa e dignità per chi è in difficoltà: l’amministrazione agisce per chi è più vulnerabile con l’assegnazione di 40 alloggi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini ha approvato oggi un importante provvedimento in materia di politiche abitative e inclusione sociale: l’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE a favore di nuclei familiari gi? costituiti, in condizione di fragilit? sociale, con reddito ISEE fino a 10.000 euro – Saranno 30 gli alloggi destinati a questa misura, che intende offrire una risposta concreta a famiglie in difficolt? economica e abitativa, rafforzando il principio di solidariet? e il diritto alla casa – Ulteriori 10 alloggi saranno riservati a persone separate o divorziate, con o senza figli, spesso colpite da situazioni di precariet? improvvisa e di vulnerabilit? sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questi provvedimenti – dichiara l’assessore Tursini – ribadiamo con forza che la casa ? un diritto fondamentale e il primo passo per restituire dignit? e stabilit? a chi vive un momento difficile – si apprende dalla nota stampa. Non parliamo di assistenzialismo, ma di vicinanza concreta per aiutare le persone a ripartire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le istituzioni devono saper ascoltare, ma soprattutto agire – recita la nota online sul portale web ufficiale. E oggi, con questa delibera, lo facciamo con responsabilit?.”L’amministrazione comunale conferma cos? il proprio impegno nel promuovere politiche inclusive e solidali, attente alle fragilit? reali della comunit? aquilana – si legge sul sito web ufficiale.

