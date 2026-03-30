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L’Aquila, Caserma Rossi: nel parcheggio anche hub bus per lavoratori e studenti

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L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Un nuovo stallo dedicato al trasporto pubblico sar? realizzato all’interno del parcheggio in corso di realizzazione nell’area dell’ex Caserma Rossi, per migliorare l’accessibilit? alla zona della Questura e rafforzare i collegamenti con il centro storico e con altri punti strategici della citt?.“Con la revisione del progetto abbiamo previsto uno spazio dedicato alla sosta del trasporto pubblico – annunciano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Urbanistica, Francesco De Santis- una scelta che consentir? di agevolare in maniera concreta i collegamenti per diverse tipologie di utenza, non solo per i pendolari diretti in centro storico, ma anche per studenti, personale della Questura dell’Aquila e per tutti coloro che quotidianamente raggiungono quest’area, raccogliendo anche le richieste ricevute dai sindacati della Polizia di Stato”.L’intervento si inserisce nel pi? ampio progetto di riqualificazione dell’area, destinata a diventare uno dei principali punti di sosta e interscambio della citt?. Il parcheggio, ormai in fase avanzata di realizzazione, offrir? oltre 400 posti auto e sar? organizzato secondo criteri di funzionalit?, sicurezza e integrazione con il sistema della mobilit? urbana – viene evidenziato sul sito web. “La previsione di uno stallo per il trasporto pubblico – proseguono Biondi e De Santis – va nella direzione di rendere questa infrastruttura sempre pi? efficiente e intermodale – Non si tratta soltanto di creare nuovi posti auto, ma di costruire un sistema capace di favorire opportunit? di spostamento pi? sostenibili e rispondere alle esigenze quotidiane di lavoratori, cittadini, studenti e utenti dei servizi”.Il nuovo parcheggio rappresenta infatti un tassello strategico per accompagnare il rilancio del centro storico, contribuendo a decongestionare il traffico e a migliorare l’accessibilit? complessiva dell’area – si legge sul sito web ufficiale. “Continuiamo a intervenire – concludono – con azioni concrete e mirate per rendere la citt? pi? organizzata, moderna e attenta ai bisogni reali della comunit?”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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