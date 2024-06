L’Aquila, Cedole librarie digitalizzate dall’anno scolastico 2024/2025

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’assessore alle Politiche Sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila Manuela Tursini rende noto che a partire dall’a – si legge sul sito web ufficiale. s 2024/2025 le cedole librarie per l’acquisto dei testi scolastici per le scuole primarie saranno digitalizzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Per la prima volta nella storia del Comune dell’Aquila, le cedole librarie per l’acquisto dei testi scolastici delle scuole primarie saranno digitalizzate – Grazie alla digitalizzazione si otterranno vantaggi significativi oltre che per la pubblica amministrazione anche per famiglie, scuole e librai, in termini di tempo, e corrette disponibilit? dei dati” commenta l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Le cedole librarie cartacee hanno una gestione burocratica lunga e articolata – si apprende dal portale web ufficiale. La digitalizzazione invece garantisce una sensibile riduzione della carta stampata, tracciabilit? e controllo e la promozione responsabile della cultura digitale e della tecnologia” conclude l’Assessore Tursini.A differenza dei passati anni scolastici i genitori degli alunni, sin da subito, potranno recarsi nelle librerie fornitrici e ritirare gratuitamente i libri di testo per i propri figli, senza l’incombenza di dover presentare le cedole – si apprende dalla nota stampa.

