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Attualità

L’Aquila celebra gli 80 anni del voto alle donne con gli studenti delle scuole superiori

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L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il 10 marzo 1946 l’Italia viveva una svolta storica: per la prima volta le donne esercitavo il diritto di voto e veniva approvato il decreto che permetteva alle italiane non solo di votare, ma anche di essere elette; le donne poterono cos? entrare in luoghi della politica fino a quel momento a loro inaccessibili, accanto agli uomini, con il loro impegno e i loro obiettivi.In occasione dell’ottantesimo anniversario di quello avvenimento epocale, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune dell’Aquila per la 4^ edizione di “Marzo in Rosa”, questa mattina presso il Palazzetto dei Nobili si ? svolto un interessante dibattito denominato “80 voglia di votare – Le donne italiane la prima volta al voto”, presieduto dall’Assessore alle Pari Opportunit? Ersilia Lancia, durante il quale lo storico e filosofo Walter Cavalieri ha incontrato gli studenti e le studentesse del Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta”.“Il suffragio universale non ? stato solo un atto simbolico, ma lo strumento necessario per incidere sull’evoluzione della vita sociale del nostro Paese – Senza il peso elettorale femminile, riforme cruciali degli anni successivi, avrebbero faticato a trovare spazio in Parlamento; le donne hanno infatti contribuito alla stesura della Costituzione e hanno poi determinato il cambiamento profondo della nostra societ?, i suoi costumi e valori, le sue condizioni di vita e le sue leggi” – ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia – “ Incontrare i giovani e dialogare con loro  sulla parit? di genere ? fondamentale per abbattere stereotipi, costruire una cultura del rispetto reciproco e garantire pari opportunit? fin dalla giovane et?, al fine di crea una societ? pi? equa ed inclusiva”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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