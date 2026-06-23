L’Aquila celebra i 80 anni della Vespa con un progetto di legge dedicato a Corradino D’Ascanio, ingegnere abruzzese e simbolo mondiale dell’ingegno italiano

L’80° anniversario della nascita della Vespa, celebrato in occasione di un progetto di legge presentato da Massimo Verrecchia di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, finalizzato alla valorizzazione della figura di Corradino D’Ascanio, ingegnere abruzzese ideatore del celebre scooter diventato simbolo di design, innovazione e libertà.

Verrecchia ha dichiarato che “con questa proposta normativa intendiamo rendere il giusto omaggio a un abruzzese straordinario che, grazie al proprio talento e alla propria visione, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ingegneria e dell’industria italiana”. D’Ascanio non è stato solo l’inventore della Vespa ma anche uno dei più grandi innovatori del Novecento, pioniere dell’elicottero moderno e autore di numerose invenzioni che hanno contribuito allo sviluppo tecnologico del nostro Paese.

Il progetto di legge proposto prevede l’istituzione della ‘Giornata regionale dell’ingegno abruzzese – Corradino D’Ascanio’, la promozione di programmi educativi nelle scuole, il coinvolgimento delle università abruzzesi in attività di ricerca e divulgazione, il sostegno a eventi culturali e raduni dedicati alla Vespa, nonché la realizzazione di percorsi turistici e iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e industriale della regione.

“La Vespa rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto. È un simbolo della rinascita italiana del dopoguerra, un capolavoro di design industriale che ha conquistato intere generazioni e continua ancora oggi a rappresentare nel mondo il meglio della creatività italiana”, ha sottolineato Verrecchia.

Il progetto di legge non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica regionale, prevedendo l’attuazione delle iniziative attraverso le risorse già disponibili e mediante la collaborazione tra istituzioni, scuole, università, associazioni culturali e realtà produttive del territorio.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha concluso affermando che “valorizzare la memoria di Corradino D’Ascanio significa investire nelle nuove generazioni, trasmettendo loro i valori dell’ingegno, dello studio, della ricerca e dell’innovazione. L’Abruzzo deve essere orgoglioso dei suoi figli migliori e deve saper trasformare il loro esempio in una leva di crescita culturale, sociale ed economica”.