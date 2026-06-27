L’Aquila celebra la danza e la musica mediterranea: successo oltre le aspettative con la rassegna “Transmediterranea-Orizzonti di danza e musica”

L’AQUILA – Si è conclusa con grande successo la rassegna culturale *”Transmediterranea – Orizzonti di danza e musica”*, che si è tenuta a L’Aquila nelle giornate del 14, 20 e 21 giugno. L’evento, promosso dall’ASD Sensazione di Movimento e patrocinato dal Comune dell’Aquila e dalla Fondazione Carispaq, ha visto la partecipazione di studiosi, docenti, danzatrici e coreografe internazionali di danza arabo-andalusa e marocchina.

Gli appuntamenti, ospitati il 14 e il 21 giugno nella sede polifunzionale dell’associazione e il 20 giugno a Palazzo Benedetti con l’evento ”Contrasti e Controtempi”, hanno riunito artisti e studiosi di livello internazionale in un progetto dedicato all’incontro tra le culture dell’Oriente e del Mediterraneo.

La rassegna ha offerto un viaggio musicale lungo le antiche rotte che collegavano India, Medio Oriente, Nord Africa ed Europa, con la lezione-concerto *Yatra*, in cui il compositore e direttore d’orchestra Jamal Ouassini e il maestro indiano Ashanka Sen hanno avuto un ruolo chiave. La coreografa internazionale Perla Elias Nemer ha guidato workshop sulla danza arabo-andalusa e marocchina, mentre la conferenza con le docenti Perla Elias Nemer, Nada Al Basha e la psicologa Cecilia Spaziani ha approfondito il tema della danza mediorientale sotto diversi punti di vista.

La direttrice artistica del progetto, Midia Nazad, ha commentato entusiasta che: «In tre giornate si sono create nuove reti, connessioni forti, incontri tra visioni differenti ma con le stesse radici, confronti fatti di passi di danza, modi musicali e racconti di vita». La rassegna ha visto la partecipazione di partecipanti provenienti da diverse città italiane, sia in presenza che online, confermando il successo dell’iniziativa.

La serata del 20 giugno si è conclusa con le esibizioni degli allievi dell’ASD Sensazione di Movimento, che hanno proposto danze orientali, standard e latino-americane, e linguaggi contemporanei, raccontando attraverso il movimento il valore della contaminazione culturale.

La manifestazione ha ricevuto particolari apprezzamenti dai partecipanti, che l’hanno definita un’esperienza di alto livello, completa a livello formativo, difficilmente reperibile in altri contesti.

Il successo di *”Transmediterranea – Orizzonti di danza e musica”* dimostra come L’Aquila possa affermarsi non solo come custode del proprio patrimonio storico, ma anche come punto di riferimento per la produzione culturale contemporanea. Un percorso che, per la qualità degli ospiti, il livello culturale e la proposta artistica, rappresenta oggi un unicum in Abruzzo e un modello di come la cultura possa diventare strumento di conoscenza, integrazione e crescita collettiva.

L’impegno dell’ASD Sensazione di Movimento, guidata da Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto. Il supporto della Fondazione Carispaq e del Comune dell’Aquila ha contribuito al successo della rassegna, che ha saputo unire ricerca, didattica e pratica artistica in un evento ricco di significato e di valore.