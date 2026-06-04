L’Aquila celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con l’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica”

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con un evento speciale che si terrà presso la sede operativa di Via Niccolò Copernico, Nucleo Industriale di Bazzano, il giorno 5 giugno.

L’iniziativa, promossa in occasione di questa importante giornata dedicata all’ambiente, avrà come obiettivo principale sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del nostro pianeta e della salvaguardia delle risorse naturali.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore ambientale, che terranno diversi interventi e workshop per educare i partecipanti sulle pratiche sostenibili e sulle azioni che ogni individuo può intraprendere per contribuire a preservare l’ambiente.

“La giornata mondiale dell’ambiente è un’importante occasione per riflettere sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e sostenibili per proteggere il nostro pianeta” ha dichiarato Manuela D’Innocenzo, responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.

L’iniziativa sarà aperta a tutti coloro che desiderano partecipare e apprendere nuove informazioni sull’ambiente, e si raccomanda di confermare la propria presenza contattando il numero di telefono 366.2898530 o inviando un’e-mail all’indirizzo lanterna.magica2009@gmail.com.

Per ulteriori dettagli sull’evento e sul programma delle attività previste, è possibile consultare il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.istitutocinematografico.org/.