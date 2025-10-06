L’Aquila, Celebrazioni Francescane – partecipazione entusiasta di Anci Abruzzo e delle comunità locali

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Assisi, 4 ottobre – L’Anci Abruzzo ha portato ad Assisi il contributo e la voce dei sindaci dell’intera regione durante le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, sottolineando l’impegno delle comunit? locali nel segno dei valori francescani di pace, fraternit? e servizio – A rappresentare la comunit? regionale, oltre al presidente di Anci Abruzzo e primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sono stati circa 80 sindaci – precisa il comunicato. Noemi Silveri, amministratrice del Comune di Secinaro (L’Aquila), il sindaco donna pi? giovane tra i presenti, ha consegnato in dono tipicit? regionali ai frati della Basilica di Santa Maria degli Angeli a nome dell’Associazione – “Un gesto profondo e simbolico, che ha reso ancora pi? significativo il momento e che ha voluto esprimere con forza la vicinanza della comunit? abruzzese ai valori francescani”, ha sottolineato Biondi che, nel corso della celebrazione, ha avuto il grande onore di accendere la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco, in rappresentanza di tutti i sindaci d’Italia, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli – precisa il comunicato. L’olio della lampada, donato quest’anno proprio dalla Regione Abruzzo, ha sottolineato “il legame spirituale autentico che lega l’Abruzzo e il Santo”. Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanze culturali e tradizionali dell’Abruzzo: le donne di Scanno con i loro abiti tipici e il tradizionale Corteo nuziale; sono stati donati i mostaccioli tipici di Scanno (L’Aquila) e i confetti da Sulmona (L’Aquila), inoltre erano presenti il Gruppo storico Citt? di Popoli (Pescara) l’Associazione Laccio d’Amore di Penna Sant’Andrea (Teramo) e Il Mastrogiurato di Lanciano (Chieti). “Portare ad Assisi il contributo della nostra comunit? attraverso Anci significa anche affermare che la politica pu? e deve incarnare valori universali come la fratellanza fra popoli e lo spirito di servizio, cari a San Francesco cos? come a Celestino V”, ha concluso Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it