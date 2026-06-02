- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 2, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, celebrazioni per i 80 anni della Repubblica Italiana: Sigismondi (FDI) sottolinea...
Politica

L’Aquila, celebrazioni per i 80 anni della Repubblica Italiana: Sigismondi (FDI) sottolinea l’importanza di custodire e trasmettere l’eredità democratica

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha rilasciato una dichiarazione in occasione del 80° anniversario della Repubblica italiana. Sigismondi ha enfatizzato l’importanza di custodire e trasmettere l’eredità della Repubblica italiana, sottolineando il significato profondo e il valore della Festa della Repubblica.

Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica come forma di Governo, segnando un importante momento di partecipazione democratica per il Paese. “La scelta repubblicana fu resa possibile anche grazie al prezioso contributo del voto delle donne, finalmente protagoniste della vita democratica del Paese”, ha dichiarato Sigismondi.

Il senatore abruzzese ha evidenziato come Repubblica e Costituzione rappresentino i pilastri fondamentali della Nazione, custodendo i valori della democrazia, della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale. Questi sono valori che hanno guidato l’Italia nei suoi ottant’anni di storia e che continuano a indicare la strada per il futuro.

Sigismondi ha sottolineato l’importanza di tramandare alle giovani generazioni l’importanza della Festa della Repubblica e di ricordare il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per garantire all’Italia la libertà e l’unità che conosciamo oggi.

In conclusione, il senatore Etelwardo Sigismondi ha affermato: “Facciamo parte di una grande Nazione da amare e onorare ogni giorno”, ribadendo il rispetto e la gratitudine verso coloro che hanno contribuito a costruire l’Italia democratica e unita di oggi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it