L’Aquila, celebrazioni per i 80 anni della Repubblica Italiana: Sigismondi (FDI) sottolinea l’importanza di custodire e trasmettere l’eredità democratica

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha rilasciato una dichiarazione in occasione del 80° anniversario della Repubblica italiana. Sigismondi ha enfatizzato l’importanza di custodire e trasmettere l’eredità della Repubblica italiana, sottolineando il significato profondo e il valore della Festa della Repubblica.

Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica come forma di Governo, segnando un importante momento di partecipazione democratica per il Paese. “La scelta repubblicana fu resa possibile anche grazie al prezioso contributo del voto delle donne, finalmente protagoniste della vita democratica del Paese”, ha dichiarato Sigismondi.

Il senatore abruzzese ha evidenziato come Repubblica e Costituzione rappresentino i pilastri fondamentali della Nazione, custodendo i valori della democrazia, della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale. Questi sono valori che hanno guidato l’Italia nei suoi ottant’anni di storia e che continuano a indicare la strada per il futuro.

Sigismondi ha sottolineato l’importanza di tramandare alle giovani generazioni l’importanza della Festa della Repubblica e di ricordare il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per garantire all’Italia la libertà e l’unità che conosciamo oggi.

In conclusione, il senatore Etelwardo Sigismondi ha affermato: “Facciamo parte di una grande Nazione da amare e onorare ogni giorno”, ribadendo il rispetto e la gratitudine verso coloro che hanno contribuito a costruire l’Italia democratica e unita di oggi.