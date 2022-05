L’Aquila, Censimento: prorogati i termini per la partecipazione alla selezione pubblica per rilevatori statistici 2022 – 2024

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Settore Servizi Demografici rende noto che sono stati prorogati di 10 giorni i termini per presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico per il triennio 2022 – 2024, che scadeva ieri 19 maggio – recita il testo pubblicato online.

Gli interessati potranno presentare domanda, adeguatamente compilata, sottoscritta e corredata da una fotocopia del documento di identit, tramite PEC o e-mail al seguente indirizzo protocollo@comune – laquila – postecert.it oppure tramite raccomandata indirizzata all’Ufficio di Statistica del Comune dell’Aquila, via Roma 207/A – 67100 L’Aquila, entro e non oltre domenica 29 maggio – recita il testo pubblicato online.

L'avviso pubblico con il modello di domanda pubblicato a questo link: https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_16200_806_1.html

