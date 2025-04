L’Aquila, Centri Estivi 2025 – “E…state all’Aquila!”: l’Assessore Tursini incontra le Associazioni del territorio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si ? svolto ieri mattina, presso il Settore Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, l’incontro tra l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini e una rappresentanza delle quattordici associazioni che, da anni, organizzano centri estivi nel territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro, finalizzato alla condivisione della prossima programmazione estiva, ha rappresentato un momento di ascolto e confronto operativo – L’Assessore Tursini ha espresso piena disponibilit? al dialogo e al recepimento delle proposte delle realt? associative, coadiuvata dal personale dei servizi sociali attualmente impegnato nella pianificazione del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Garantire ai nostri bambini e alle famiglie un servizio di qualit? significa mettere in campo sinergie efficaci e tempi certi,” ha dichiarato l’Assessore Tursini – precisa il comunicato. “Attraverso una collaborazione concreta con il tessuto associativo del territorio possiamo rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie e offrire ai minori opportunit? educative e ricreative inclusive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Nei prossimi giorni sar? riaperto l’avviso per l’accreditamento delle associazioni, cooperative e organizzazioni sociali interessate alla realizzazione dei centri estivi, destinati a minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2024 non superiore a € 10.140,00 o beneficiari dell’Assegno di Inclusione (A.D.I.).

