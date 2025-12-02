L’Aquila, Centri estivi 2025: in liquidazione i rimborsi per 349 famiglie aquilane

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila comunica che nei prossimi giorni saranno liquidati i rimborsi delle rette per la frequenza dei centri estivi 2025, destinati alle famiglie con minori a carico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il contributo rappresenta un sostegno concreto e un investimento nella crescita dei bambini e dei ragazzi, favorendone l’inclusione sociale e riducendo il carico delle famiglie – ?Per noi ? di fondamentale importanza sostenere le famiglie e con questi rimborsi confermiamo la volont? dell’Amministrazione di investire nei pi? piccoli, garantendo pari opportunit? a tutti – Continueremo a lavorare per rafforzare ulteriormente i servizi e rendere sempre pi? accessibili le attivit? dedicate ai minori? dichiarano il Sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.

