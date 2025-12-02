- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, Centri estivi 2025: in liquidazione i rimborsi per 349 famiglie aquilane

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila comunica che nei prossimi giorni saranno liquidati i rimborsi delle rette per la frequenza dei centri estivi 2025, destinati alle famiglie con minori a carico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il contributo rappresenta un sostegno concreto e un investimento nella crescita dei bambini e dei ragazzi, favorendone l’inclusione sociale e riducendo il carico delle famiglie – ?Per noi ? di fondamentale importanza sostenere le famiglie e con questi rimborsi confermiamo la volont? dell’Amministrazione di investire nei pi? piccoli, garantendo pari opportunit? a tutti – Continueremo a lavorare per rafforzare ulteriormente i servizi e rendere sempre pi? accessibili le attivit? dedicate ai minori? dichiarano il Sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini. 

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

