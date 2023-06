L’Aquila, Centri estivi, fino al 30 settembre domande per assegnazione contributi famiglie ed enti terzo settore

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Fino al prossimo 30 settembre le famiglie con minori o bambine e bambini diversamente abili che frequentano o frequenteranno i centri estivi quest’anno, e le organizzazioni ed enti del terzo settore che allestiscono attivit? estive per ragazze e ragazzi potranno chiedere un contributo per le spese sostenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, in seguito alla pubblicazione dei rispettivi avvisi e modelli di domanda all’albo pretorio della Municipalit?.

Per quanto riguarda le famiglie, il beneficio per i costi relativi alla frequenza dei centri estivi sar? in favore dei nuclei di cui fanno parte minori nati dopo il 31 dicembre 2006 o bambine e bambini in condizioni di disabilit? grave – Il contributo sar? erogato proporzionalmente in base al reddito isee: da zero a 8.000,00 euro le spese in questione saranno interamente rimborsate, da 8.000,01 a 15.000 euro il sostegno coprir? il 50% dei costi, mentre da 15.000,01 a 36.000 euro il contributo sar? del 30%. Per i bambini diversamente abili non ? previsto alcun limite di reddito e sar? concesso un acconto del 50% al momento della presentazione dell’attestazione dell’iscrizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Oltre alla documentazione che acclara l’iscrizione e l’isee, alla chiusura dell’attivit? del centro estivo dovranno essere presentate anche le ricevute dei pagamenti effettuati e le quietanze di pagamento – riporta testualmente l’articolo online.

Il dettaglio delle modalit? di presentazione della domanda e dei requisiti per accedere al beneficio sono contenuti nell’avviso pubblicato all’albo pretorio, unitamente alla modulistica di riferimento, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_499802_0_3.html .

Per quanto riguarda gli enti e, in generale, le organizzazioni del terzo settore, il contributo verr? assegnato in ragione di progetti di qualificazione di centri estivi e attivit? estive per ragazze e ragazzi residenti nel comune dell’Aquila e di et? compresa tra i 3 e i 16 anni.

L’avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzohttps://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_499803_0_3.html, contiene il dettaglio delle modalit? per usufruire del sostegno economico del Comune, della presentazione delle domande e dei documenti da unire alla richiesta – viene evidenziato sul sito web.

