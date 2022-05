L’Aquila, Centri estivi: pubblicati gli avvisi per contributi economici alle famiglie e alle associazioni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il settore Politiche sociali del Comune dell’Aquila rende noto che, fino al prossimo 30 settembre, le

- Pubblicità -

organizzazioni e gli enti del Terzo Settore possono presentare la domanda per ottenere contributi

economici finalizzati ad organizzare attivit di centro estivo per bambini e ragazzi, in considerazione

della chiusura delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Inoltre, previsto anche per quest’anno il rimborso parziale delle rette per la frequenza di centri

estivi ricreativi da parte di minori nati dopo il 31 dicembre 2007, rivolto ai nuclei familiari in difficolt

economiche, in possesso di una attestazione ISEE per l’anno 2022 non superiore a 12.000,00 euro,

residenti nel Comune dell’Aquila, nonch per l’integrazione di ragazzi e bambini diversamente abili, in centri o in attivit estive organizzate –

La domanda, in entrambi i casi, va presentata entro il 30

settembre –

Gli avvisi completi e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/pagina217_avvisi-centro-servizi.html

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it