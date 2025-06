L’Aquila, Centro di riabilitazione territoriale: l’assessore Tursini risponde alle opposizioni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:?Le accuse delle opposizioni sono strumentali e infondate?, dichiara l’assessore Tursini – precisa il comunicato. ?Ho partecipato alla III Commissione con seriet?, restando ben oltre il mio intervento e contribuendo al confronto?. Tursini ricorda di essere stata delegata dal sindaco a istituire e coordinare il Tavolo sul centro di riabilitazione territoriale, convocato ben prima delle Commissioni consiliari e al lavoro per individuare soluzioni adeguate – recita la nota online sul portale web ufficiale. ?Il sindaco era rappresentato da me come delegata, anche in III Commissione ed era quindi pienamente presente attraverso la mia partecipazione e il mio operato” dichiara l’assessore che continua: “Abbiamo effettuato sopralluoghi su immobili proposti dagli interessati e la possibilit? di valutare la sede AISM di Ocre come struttura aggiuntiva, e non alternativa al G8, ? frutto di questo percorso condiviso – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro con l’associazione promotrice di queste istanze e i rappresentanti di alcuni utenti ? stato proficuo e ha visto accogliere positivamente il nostro impegno nel cercare soluzioni dignitose?.?Il patrimonio comunale ? fatto in gran parte di immobili residenziali post-sisma e non offre disponibilit? di strutture compatibili con le norme e le esigenze di un centro di riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte, a supporto della Asl 1 e non in sua sostituzione, con un impegno concreto e non con proclami strumentali ?.

