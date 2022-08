L’Aquila, Centro storico: gara podistica notturna sabato 6 agosto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Sabato 6 agosto, con partenza degli atleti alle ore 20:00 da Collemaggio, avr luogo nel centro cittadino una gara podistica che interesser, in particolare, viale Collemaggio, via XXIV Maggio, via D’Annunzio, via dei Giardini, corso Federico II, piazza Duomo, via Sallustio, via Camponeschi, corso Principe Umberto, piazza San Bernardino, porta Leoni, via Atri, via Teramo, via Strinella – all’altezza dell’intersezione con via Teramo -, piazzale De Rubeis, via Caldora e viale Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Le modifiche pi rilevanti alla circolazione, in vigore dalle 19.30 alle 21.30 del 6 agosto, saranno le seguenti:

– via Strinella sar chiusa al transito nel tratto compreso tra via Teramo ed il terminal di bus “Lorenzo Natali”, al pari del tunnel di Collemaggio;

– via Sallustio sar chiusa al transito all’altezza di via Camponeschi.

Le direttrici via XX Settembre – viale Crispi – porta Napoli e via Cencioni – via della Crocetta – via Girolamo da Vicenza (tratto compreso tra via della Crocetta e s.s. 17) rimarranno aperte alla circolazione veicolare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

I veicoli che transitano in via Fontesecco per recarsi in centro storico potranno utilizzare quale percorso alternativo via Buccio da Ranallo – via Duca degli Abruzzi.

