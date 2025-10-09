L’Aquila, Cerimonia consegna riconoscimento Bandiera Verde Parchi e Foreste

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani, venerd? 10 ottobre alle ore 11, presso il Parco del Castello (nei pressi dell’Auditorium del Parco) si svolger? la cerimonia di consegna al Comune dell’Aquila del riconoscimento “Bandiera Verde Parchi e Foreste -FERFA”.Parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, Ezio di Cintio, dirigenza nazionale Ferfa, Maurizio Cattoi, ex dirigente del Corpo Forestale dello Stato, Evelina Cornelli ex elicotterista del Corpo Forestale dello Stato –
E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it