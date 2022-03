L’Aquila, Cerimonia posa prima pietra scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domani, mercoled 30 marzo alle ore 11, in via Madonna di Pettino si svolger una breve cerimonia per la posa della prima pietra nel cantiere per la ricostruzione della scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio – recita il testo pubblicato online. Parteciper il sindaco, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato.

- Pubblicità -

L’area oggetto dell’intervento si trova sulla destra al termine della salita (imboccandola dall’incrocio sulla SS80, dove si trovano la rotatoria e l’autolavaggio).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it