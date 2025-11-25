L’Aquila, Chiesa di Monticchio: inizio lavori entro la fine dell’anno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:? terminato l’iter della procedura di gara per l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale San Nicola di Bari della frazione di Monticchio che avranno inizio entro la fine dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un investimento complessivo di circa 1 milione di euro di fondi Cipess stanziati nella delibera 77/2015.I lavori, curati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila – grazie all’intesa raggiunta con il Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic che ha consentito di inserire l’edificio di culto nel protocollo sottoscritto nel 2022 d’intesa con la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – si stima dureranno circa un anno – riporta testualmente l’articolo online. “Questa fase rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra istituzioni che abbiamo sperimentato in questi anni, e che ci consente di restituire alla comunit? della frazione un luogo di culto e di aggregazione tanto atteso – recita il testo pubblicato online. Procediamo infatti secondo tempi e modalit? annunciati sin dal primo sopralluogo – svolto lo scorso gennaio alla presenza del titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, e del nuovo responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio – perch? crediamo nella coerenza amministrativa e politica che pone al centro il ruolo delle frazioni e delle periferie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio ringraziare in modo particolare il consigliere comunale Gloria Nardecchia, che ha seguito con attenzione e impegno tuttte le procedure”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

