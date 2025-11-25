L’Aquila, Chiesa di Monticchio, Nardecchia: “Grande soddisfazione per luogo di culto molto atteso”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Sono molto soddisfatta per la frazione di Monticchio e per l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro, entro la fine dell’anno, della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari – precisa il comunicato. Un progetto che ci consente di restituire alla comunit? della frazione un luogo di culto e aggregazione molto atteso – Ringrazio il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente al titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, e al responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio, tutti i tecnici e gli uffici coinvolti per l’impegno sinergico che ha permesso questo passo fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuer? a seguire ogni passaggio con attenzione, perch? la nostra azione amministrativa sia sempre all’altezza delle esigenze della frazione e delle periferie”.Cos? il consigliere comunale del gruppo Udc, Gloria Nardecchia –

