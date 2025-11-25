- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Attualità

L’Aquila, Chiesa di Monticchio, Nardecchia: “Grande soddisfazione per luogo di culto molto atteso”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Sono molto soddisfatta per la frazione di Monticchio e per l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro, entro la fine dell’anno, della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari – precisa il comunicato. Un progetto che ci consente di restituire alla comunit? della frazione un luogo di culto e aggregazione molto atteso –   Ringrazio il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente al titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, e al responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio, tutti i tecnici e gli uffici coinvolti per l’impegno sinergico che ha permesso questo passo fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuer? a seguire ogni passaggio con attenzione, perch? la nostra azione amministrativa sia sempre all’altezza delle esigenze della frazione e delle periferie”.Cos? il consigliere comunale del gruppo Udc, Gloria Nardecchia –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

