L’Aquila, Chiusura Bando abilitazione Guide Turistiche: occasione per Capitale della Cultura 2026. Lancia e Vittorini: svolta epocale per chi racconta e veicola la nostra cultura

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Il bando per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica si ? chiuso a livello nazionale con 30.000 candidature, di cui circa 600 provenienti dalla nostra Regione, prima per domande nel centro Italia, fatta eccezione per il Lazio dove la presenza di Roma Capitale non consente un confronto omogeneo” dichiarano Ersilia Lancia e Livio Vittorini rispettivamente Assessore al Turismo e Presidente della Prima Commissione del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Grazie all’impegno di Fratelli d’Italia – esordisce l’assessore Ersilia Lancia – ? stato promosso il bando per l’esame di abilitazione delle guide turistiche: un’iniziativa che rientra nell’ambito di una riforma attesa da oltre 10 anni”.“Si tratta di un’altra promessa mantenuta del Governo Meloni – commenta il Presidente Vittorini – che traccia un netto cambiamento rispetto al passato – Nessun governo precedente aveva infatti preso in considerazione seriamente questo settore, cruciale per la nazione, per disciplinare una professione cos? importante”.“Condividiamo – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – l’analisi del Ministero secondo cui l’istituzione dell’esame e dell’elenco nazionale fungono da doppia garanzia: da un lato, per le guide stesse perch? ne riconoscono la preparazione e la specializzazione, contrastando l’abusivismo; dall’altro lato, per i turisti che hanno la certezza delle competenze di chi racconta l’immensa bellezza del nostro Paese”.“Sar? un’opportunit? in pi? anche per L’Aquila che viaggia spedita verso Capitale Italiana della Cultura 2026 – concludono Lancia e Vittorini – siamo tutti impegnati per migliorare la qualit? dei servizi turistici offerti, all’insegna del merito e della valorizzazione delle competenze garantiti dalla professionalit? degli operatori turistici”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it