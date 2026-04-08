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Attualità

L’Aquila, Chiusura Delegazione di Paganica per venerdì 10 aprile

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Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:I Servizi demografici comunali rendono noto che gli uffici della Delegazione di Paganica resteranno chiusi al pubblico nella giornata di venerd? 10 aprile a seguito di avviso di interruzione della linea elettrica prevista dalle ore 8:30 alle ore 15:00.Si ricorda che gli utenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici della sede centrale di Via Roma o della Delegazione di Sassa per eventuali richieste di certificati o rilascio della carta di identit?, nonch? per consegnare la documentazione inerente alle dichiarazioni di residenza, conferire con gli uffici dello stato civile in merito alle registrazioni di nascita e morte o richiedere l’avvio dell’iter procedurale finalizzato alla celebrazione di matrimoni/unioni civili.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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