L’Aquila, Chiusura notturna di Viale Della Croce Rossa per la demolizione di un edificio

Per consentire i lavori di demolizione di un fabbricato, viale della Croce Rossa, all’Aquila, sar? chiusa al transito per tre giorni nel solo orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino – L’interdizione alla circolazione riguarder? il tratto della strada in questione compreso tra gli incroci con via Vicentini e via Pizzo Cefalone (svincolo per il quartiere di Valle Pretara). Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella – “La ditta incaricata dell’intervento – ha spiegato l’assessore Cucchiarella – operer? di notte per limitare il pi? possibile i disagi che interesseranno questa importante arteria viaria – si apprende dal portale web ufficiale. Il traffico in discesa sar? deviato su via Pizzo Cefalone in direzione via Aldo Moro mentre, le auto in transito da via Vicentini saranno instradate verso via San Sisto e viale Corrado IV.

L’ordinanza che disciplina la circolazione per questa situazione, ? pubblicata sull’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo:

https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_496094_0_3.html

