mercoledì, Novembre 12, 2025
Attualità

L’Aquila, Chiusura tratto via Roma 13 novembre per operazioni scarico materiali edili

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In considerazione delle necessarie operazioni di scarico di materiale edile in prossimit? di un’area cantiere, che comporter? l’occupazione della sede stradale, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale domani, gioved? 13 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 viene istituito il divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in Via Roma, nel tratto compreso tra il civico  n?169 ed il civico n?181.Nei tratti interessati dalla chiusura sar? garantito l’accesso alle abitazioni dei residenti, cos? come saranno lasciati liberi gli accessi pedonali alle attivit? produttive site nei medesimi tratti, mediante allestimenti atti ad agevolare i percorsi pedonali in sicurezza –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

