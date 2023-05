L’Aquila, Cicchetti, cordoglio di Biondi

- Advertisement -

“A nome della municipalit? e mio personale esprimo il pi? profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Cicchetti”.

Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Dal suo impegno in campo accademico e scientifico fino a quello, molto pi? recente, profuso come vice commissario alla ricostruzione nel momento forse pi? critico per L’Aquila e il cratere, la sua ? stata una carriera costellata di successi e riconoscimenti che non lo hanno mai allontanato dalla sua terra, dalla sua amata Santi di Preturo – riporta testualmente l’articolo online. Lo ricordo come un uomo dalle straordinarie capacit? manageriali che ha portato ai massimi livelli nazionali, e anche oltre, il nome della nostra citt?”.

“Dall’Universit? Cattolica al Policlinico Gemelli ha diretto alcune delle istituzioni pi? prestigiose d’Italia per la sanit?, la ricerca e la formazione rappresentando un autentico punto di riferimento per il mondo scientifico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Aquila perde uno dei suoi figli migliori”, conclude il sindaco Biondi.

