L’Aquila, Cicloturismo e mobilità sostenibile, Vittorini: “Dalla programmazione ai fatti: un segnale concreto per la città”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’approvazione del progetto Amiternum su due ruote segna un passaggio significativo nel percorso che questa amministrazione sta portando avanti sul fronte della mobilit? sostenibile e della valorizzazione territoriale”, dichiara il consigliere comunale e presidente della I Commissione, Livio Vittorini.“Non parliamo soltanto di un nuovo tracciato ciclabile, ma di un intervento che rafforza una visione di citt? pi? moderna, attenta all’ambiente e capace di costruire nuove opportunit? anche sul piano turistico – riporta testualmente l’articolo online. Il collegamento con l’area di Amiternum va esattamente in questa direzione: rendere il nostro patrimonio sempre pi? accessibile e integrato nei percorsi di visita”.Vittorini evidenzia il ruolo del lavoro istituzionale svolto negli ultimi mesi: “Ho accompagnato questo iter con un confronto costante, contribuendo a rafforzare alcuni aspetti fondamentali del progetto, a partire dalla sicurezza e dalla piena fruibilit? del percorso”.“? importante sottolineare – prosegue – che interventi come questo non nascono per caso, ma sono il risultato di una programmazione che mette insieme risorse, progettazione e collaborazione tra enti – aggiunge la nota pubblicata. In questo senso, il finanziamento ottenuto rappresenta anche un riconoscimento alla qualit? del lavoro svolto”.“Investire sulla mobilit? ciclistica significa investire sulla qualit? della vita, ma anche su un modello di sviluppo pi? equilibrato e sostenibile – In una fase in cui L’Aquila ? chiamata a rafforzare la propria identit? culturale e turistica, iniziative come questa contribuiscono a costruire una citt? pi? attrattiva e vivibile”.“Continueremo a sostenere progettualit? che vadano in questa direzione, con l’obiettivo di trasformare le buone idee in risultati concreti per i cittadini”, conclude Vittorini.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it