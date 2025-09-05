L’Aquila, CIDC26: industrie culturali e creative, dall’Aquila un modello per Bourges Capitale Europea della Cultura 2028

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Aquila, 4 settembre 2025 – Valorizzare le energie artistiche e creative del territorio aquilano e proiettarle in una dimensione internazionale: ? questo l’obiettivo del progetto “Ecosistema delle imprese culturali e creative e internazionalizzazione: gemellaggio con Bourges Capitale Europea della Cultura 2028”, approvato dalla Giunta comunale – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa, a titolarit? del Comune dell’Aquila, ? finanziata con 2,5 milioni di euro nell’ambito del programma di investimenti RESTART 2 – Priorit? E Ricerca e Innovazione tecnologica, recentemente approvato dal CIPESS. L’intervento punta a sviluppare e consolidare un ecosistema delle industrie culturali e creative (ICC), inteso come un sistema interconnesso che comprende aziende, professionisti, istituzioni, infrastrutture e risorse impegnate nella produzione e diffusione di beni e servizi culturali – Tra le principali azioni previste ci sono la mappatura delle ICC gi? presenti sul territorio; la creazione di una piattaforma digitale dedicata; programmi di incubazione e accelerazione per startup e nuove imprese creative; il sostegno all’internazionalizzazione attraverso partnership strategiche e progetti transfrontalieri.Elemento qualificante dell’iniziativa ? il gemellaggio con Bourges, citt? francese delle aree interne, simile per dimensioni al capoluogo d’Abruzzo, che sar? Capitale Europea della Cultura nel 2028, insieme a Budweis/Česk? Budějovice (Repubblica Ceca) e Skopje (Macedonia del Nord).La connessione con Bourges rafforza il percorso di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, ponendo le basi per un dialogo europeo di lungo periodo fondato sulla creativit? e sull’innovazione – “Nel corso del 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale italiana della Cultura, questo progetto diventer? motore di eventi di respiro nazionale e internazionale, occasione di confronto con esperienze diverse e trampolino per l’ecosistema culturale e creativo aquilano – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – Il gemellaggio con Bourges rappresenta un’opportunit? strategica per proiettare L’Aquila nello scenario europeo della cultura, rafforzando il nostro modello di sviluppo e creando nuove connessioni e opportunit? per imprese e operatori”.Con questo intervento, L’Aquila si candida a diventare un laboratorio europeo delle industrie culturali e creative, in grado di unire ricostruzione, innovazione e cooperazione internazionale – si apprende dalla nota stampa.

