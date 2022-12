L’Aquila, Cinema: Sindaco, “10mila aquilani hanno partecipato al festival Cartoon’s on the bay”

- Advertisement -

“Circa 10mila aquilani hanno vissuto e toccato da vicino l’affascinante mondo del cinema e dell’animazione”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la sessione invernale della rassegna Cartoon’s on the bay, festival internazionale cross mediale promosso dalla Rai che si ? svolto dal 1? al 3 dicembre scorsi nel capoluogo d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

“Sono oltre mille gli alunni che, nelle due mattinate di proiezioni dedicati alle scuole, hanno partecipato all’iniziativa e circa mille famiglie hanno preso parte agli eventi pomeridiani organizzati presso il multisala Movieplex. Numeri molto significativi che testimoniano la grande voglia di vivere momenti ricreativi e di aggregazione nella nostra comunit?. – spiega il sindaco – In occasione della prima mondiale del film ‘Sherlock Santa’ la protagonista Elva Trill, inoltre, si ? intrattenuta a lungo con gli spettatori per saluti e selfie: le immagini della kermesse e della serata finale sono state postate dagli attori di fama internazionale Wiliam Baldwin e Tom Arnold, anch’essi presenti nella pellicola, e sono state ammirate in tutto il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una vetrina molto importante per la citt?”.

“Rivolgo i miei complimenti a quanti si sono impegnati per la riuscita della manifestazione, dalla Regione Abruzzo che l’ha sostenuta sino al direttore artistico, Roberto Genovesi, che oltre a rilanciare un settore, come quello del cinema, messo a dura prova dalla pandemia, ha coinvolto tantissimi bambini, ragazzi e studenti regalando loro emozioni che solo il grande schermo sa regalare, come testimoniato anche dai tanti apprezzamenti giunti nella pagina social dell’evento”.

