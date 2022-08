L’Aquila, Cinema sotto le stelle, dal 9 agosto a piazza Duomo 11 proiezioni gratuite. Il 22 agosto gran finale fuori programma con Totò Cascio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Al via dal 9 al 22 agosto la quinta edizione di Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica dedicata alla memoria di Aquino Reato, storico proiezionista aquilano che port il cinema nelle piazze dell’Aquila e di tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. Undici i film in programma a piazza Duomo, nel centro storico dell’Aquila, tutte le sere alle 21 ad ingresso gratuito, con la sola eccezione del 14 e 15 agosto, oltre ad un gran finale fuori cartellone annunciato a sorpresa stamani, nel corso della presentazione della rassegna che si svolta a palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’imprenditore Marco Reato, figlio di Aquino e parte di una famiglia da sempre impegnata nel settore della cinematografia – si apprende dal portale web ufficiale.

Il 22 agosto prevista la proiezione del film premio Oscar di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso – Sar presente per l’occasione Salvatore (Tot) Cascio, l’attore che, nel 1988, a soli 9 anni, ha vestito i panni del bambino nel film tra i pi amati del cinema italiano – riporta testualmente l’articolo online.

“Una presenza importante – ha sottolineato Marco Reato – in quanto, tra l’altro, Tornatore e Tot Cascio stanno intraprendendo un progetto finalizzato alla realizzazione di una serie televisiva ispirata proprio a Nuovo Cinema Paradiso”.

“Un ringraziamento profondo a Marco Reato – ha osservato il sindaco Biondi – che, anche quest’anno, ci permette di arricchire l’offerta culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La quinta edizione di questa rassegna cinematografica si inserisce in un cartellone che, senza soluzione di continuit, ha inizio dai Venerd in centro storico per le famiglie, passa attraverso i Cantieri dell’Immaginario, prosegue con il Cinema Sotto le stelle, la Perdonanza, il Jazz italiano per L’Aquila, la Notte europea dei ricercatori, cercando di differenziare l’offerta per renderla appetibile ad ogni tipo di pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, il recupero della rassegna ci ricorda le proiezioni cinematografiche di una volta, a Piazza del Teatro: per noi ragazzi degli anni Novanta si trattava di un appuntamento fisso – Ricordiamo con piacere un grande aquilano come Aquino Reato che portava il suo pulmino in giro per le piazze di tutta la provincia, dando spesso l’opportunit di vedere un film sul grande schermo a persone anziane che non l’avevano mai visto prima” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

L’ingresso alle proiezioni sar libero e senza necessit di prenotazione fino a esaurimento dei 400 posti allestiti a piazza Duomo – riporta testualmente l’articolo online.

Questi i film in programma:

9 agosto: Pets 2 (di Chris Renaud)

10 agosto: Come un gatto in tangenziale, ritorno a coccia di morto (di Riccardo Milani)

11 agosto: Spirit – Il ribelle (di Elaine Bogan)

12 agosto: Dolittle di Stephen Caghan

13 agosto: I croods 2 (di Joel Crawford)

16 agosto: Rocketman (di Dexter Fletcher)

17 agosto: Coco (di Lee Unkrich)

18 agosto: Bentornato Presidente (di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi)

19 agosto: Dragon Trainer, il mondo nascosto (di Dean Deblois)

20 agosto: Tolo Tolo (di Checco Zalone)

21 agosto: Wonderpark (di Dylan Brown)

Saranno successivamente comunicate le modalit di svolgimento della serata del 22 agosto, con Tot Cascio – recita il testo pubblicato online.

