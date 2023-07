L’Aquila, Cinema sotto le stelle. Rassegna Aquinio Reato – presentata la sesta edizione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Torna uno degli appuntamenti pi? attesi dell’estate aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. Dal 7 al 20 agosto la scalinata di San Bernardino sar? la suggestiva cornice della sesta edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle” intitolata, dal 2018, allo storico ideatore dell’iniziativa, Aquino Reato – La rassegna ? promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione proprio con il figlio di Aquinio, Marco Reato – La manifestazione ? stata presentata stamani, a palazzo Fibbioni – Dodici i film in rassegna, con titoli che vanno incontro ad un pubblico variegato e di tutte le et?, spaziando dal fantasy alla commedia, dai classici a pellicole pi? recenti.

“Ringrazio Marco Reato, insieme con la sua famiglia, – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – per la passione e la costanza con la quale ha voluto dare continuit? e regalare alla cittadinanza un’iniziativa che ?, da sempre, cara a tutta la nostra comunit?. Quest’anno la rassegna si svolger? nella meravigliosa cornice della scalinata di San Bernardino, a pochi passi da quella che ? stata, per anni, la storica location del Cinema sotto le stelle, vale a dire piazza del Teatro – recita il testo pubblicato online. Un’immagine – ha proseguito il primo cittadino – che ci riporta indietro con la memoria, quando la piazza, nelle serate estive, era gremita all’inverosimile di un pubblico di ogni et?. L’obiettivo, allora come oggi, ? quello di ritrovarsi, nel nome di una socialit? all’insegna della cultura e del sano divertimento – riporta testualmente l’articolo online. Una rassegna – ha concluso il sindaco Biondi – che rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra i due appuntamenti canonici dell’estate aquilana, ossia ‘I cantieri dell’immaginario’, la cui programmazione termina il 5 agosto, e la ‘Perdonanza Celestiniana’, che prender? avvio il 23 agosto, dunque un’ulteriore occasione per godere della citt? e della sua bellezza ritrovata”.

Marco Reato ha voluto ricordare la figura del padre, storico promotore del cinema in citt? e nel territorio, evidenziando come la prosecuzione della rassegna abbia il significato di dare continuit? ad una tradizione che, nel tempo, ? diventata a tutti gli effetti un valore culturale ed un elemento identitario –

