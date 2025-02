L’Aquila, Cipess: approvato il nuovo programma Restart da 110milioni di euro e altri interventi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato oggi il nuovo Programma di sviluppo Restart 2 che ha una dotazione di circa 110 milioni di euro – orientato alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, incrementando l’offerta di beni e servizi – e otto interventi con cui vengono finanziati altrettanti progetti per complessivi 27 milioni di euro – “La ricostruzione materiale non ? – e non sarebbe stata – sufficiente senza progetti e investimenti per la ripresa socio-economica – viene evidenziato sul sito web. Per questo la giornata di oggi segna un’altra importante tappa verso il percorso di sviluppo della nostra citt? e del suo comprensorio che condurr? a risultati tangibili e che stiamo con impegno e sacrificio tracciando in modo corale con attori istituzionali e mondo produttivo, facendoci guidare da alcuni degli asset che sin dal nostro insediamento abbiamo individuato, come la vocazione culturale, le priorit? ambientali, l’innovazione”. Questo il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Se da un lato ? stato approvato il Progetto integrato per il turismo (Pit) ‘Il ponte tra i parchi’ che assegna risorse per circa 10 milioni di euro a un partenariato di Comuni di cui ? capofila Tornimparte”, afferma Biondi, “dall’altro si ? dato il via libera alla seconda parte dello stesso Restart per il periodo 2025-2027, che delinea la strategia e articola le risorse al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009”. “Sono stati individuati otto progetti, selezionati per il loro carattere di priorit? e urgenza”, spiega il sindaco dell’Aquila, “tra cui quello per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico dell’Aquila attraverso l’acquisizione e l’attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana, presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente e finanziato per 3,9 milioni di euro”. “Ci sono poi tre finanziamenti importanti in vista del 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale italiana della cultura: il primo ? quello per il rafforzamento delle capacit? di valorizzazione culturale e turistica per un investimento di 4 milioni di euro; quello per gli eventi culturali degli istituti museali nazionali che hanno sede in citt? nel 2026, presentato nell’ambito della misura C destinata alla Cultura, per un importo di 3 milioni di euro che sar? sviluppato dal Munda e dal Maxxi; e il progetto di gemellaggio con Bourges Capitale europea della cultura 2028, che si fonda sull’ecosistema delle imprese culturali creative e l’internazionalizzazione per un costo di 2,5 milioni di euro”. “Ci sono, ancora”, prosegue il sindaco dell’Aquila, “il progetto sulla creazione di competenze per startup innovative, presentato nell’ambito della ricerca e innovazione tecnologica per un investimento di 3 milioni di euro; e quello per la ristrutturazione e l’ammodernamento del terminal bus Lorenzo Natali e delle aree circostanti finanziato con 1,3 milioni di euro a cui il Comune compartecipa con altri 1,7 per un intervento complessivo di 3 milioni”. “Ad ennesima dimostrazione del dialogo tra la citt? e il suo comprensorio, nell’ottica di quella citt?-territorio a lungo rincorsa di cui in passato ci si ? per? soltanto riempiti la bocca, ci sono poi due importanti finanziamenti frutto della sinergia tra gli enti locali e gli uffici speciali: ? il caso della Cleantech community per la valorizzazione di asset energetici e ambientali presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente e finanziato per 3,8 milioni di euro che ? stato proposto dal Comune di Fossa; dell’Ecomuseo per la valorizzazione di patrimonio, storia e paesaggi d’Abruzzo presentato dall’Usrc finanziato per 5,5 milioni di euro”, conclude Biondi.

