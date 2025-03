L’Aquila, Cipess, Biondi: “Si sbloccano le procedure per il recupero dell’ex Inam che sarà destinato a parcheggio”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Dopo anni si sbloccano le procedure per il recupero dell’ex Inam, che secondo i piani dell’amministrazione sar? destinato a parcheggio e che dunque rappresenter? una boccata d’ossigeno per la citt?, considerata anche la sua posizione strategica proprio a ridosso del centro storico”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla decisione con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di oggi, su proposta della Struttura di missione Sisma 2009, ha approvato il definanziamento dell’intervento di ristrutturazione del fabbricato all’incrocio tra via XX Settembre e via Sant’Andrea, anche al fine di rendere disponibili le relative risorse per eventuali future riprogrammazioni di interventi.Un atto propedeutico, quindi, alla riassegnazione di risorse a beneficio del Comune ma, prima ancora, al passaggio di propriet? dell’area attualmente della Asl. In particolare, si tratta di 504mila euro destinate alle attivit? di progettazione, a valere su un costo stimato per l’intero recupero di poco pi? di 5 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. “Nel corso degli anni ? venuto meno l’interesse della Asl nei confronti di quel fabbricato, tanto pi? che il terzo Piano annuale della ricostruzione pubblica approvato dal Cipess nel 2024 ha finanziato l’intervento di miglioramento sismico del fabbricato storicamente sede della direzione dell’azienda sanitaria a Collemaggio, nell’ottica del recupero di quel complesso”, ricorda il sindaco Biondi, “perci?, d’intesa con la stessa Asl, il Comune ha gi? stabilito che acquisir? l’area su cui oggi sorge l’ex Inam e ha stanziato la somma di 800mila euro”.“Come si evince, processi di questo tipo sono lunghi e complessi”, rileva Biondi, “ma aver trovato un percorso amministrativo e averlo incanalato sulla giusta direttrice ? gi? un risultato e per questo ringrazio il consigliere Mario Fiorentino, coordinatore della Struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Parliamo di un bene di cui il Comune deve entrare in possesso, per cui c’era bisogno della condivisione con l’attuale proprietario e delle necessarie risorse, e poi riconvertire innanzitutto attraverso strumenti urbanistici idonei, prima di trovare i necessari finanziamenti, quindi progettarne la ricostruzione in base alla nuova destinazione – si apprende dalla nota stampa. Nel frattempo, ? stato necessario assegnare i 5 milioni di euro inizialmente stanziati per quell’immobile a un fabbricato dell’ex ospedale di Collemaggio”.

