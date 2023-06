L’Aquila, Circolazione: chiusura temporanea notturna di Via delle Grazie e via dei Torreggiani

- Advertisement -

Al fine di consentire alla Gran Sasso Acqua S.p.A l’esecuzione di lavori per allacci idrici e fognari, nei giorni di luned? 5 e marted? 6 giugno verranno chiuse al transito veicolare, con divieto di sosta con rimozione, via delle Grazie (dall’intersezione con via dei Sardi a via Salvatore Massonio) e di via dei Torreggiani, (tra l’incrocio con via delle Grazie e piazza San Flaviano), nel centro storico dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella –

“Nello specifico – dichiara l’assessore Cucchiarella – i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 22 alle 6 di ciascuna giornata e durante le ore diurne la sede stradale torner? praticabile anche per le automobili – aggiunge la nota pubblicata. Scusandoci per gli eventuali disagi causati, siamo certi della collaborazione di residenti e dei titolari delle attivit? che si trovano nella zona, affinch? vengano rispettate le limitazioni per consentire alla Gran Sasso Acqua di terminare le lavorazioni, peraltro indispensabili, nei tempi stabiliti”.

