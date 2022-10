L’Aquila Città Europea dello Sport: da domani la 10° Coppa Italia di calcio a 5 delle polizie municipali

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

Da domani, mercoled? 12 ottobre, a sabato si disputa all’Aquila la 10^ Coppa Italia Aspmi di calcio a 5, riservata alle polizie municipali e locali di tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale.

La manifestazione rientra nel ricco calendario di eventi di L’Aquila Citt? europea dello Sport 2022 ed ? stata presentata stamattina nella sala conferenze “Franco Troiani” del Comando di Polizia municipale dagli assessori comunali allo Sport, Vito Colonna, e alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, dal presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Citt? europea dello Sport Francesco Bizzarri, alla presenza dei vertici del corpo e del Gruppo sportivo dello stesso – riporta testualmente l’articolo online.

La Coppa Italia ? ormai stabilmente parte del calendario nazionale dell’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia (Stella di Bronzo al merito sportivo dal Comitato Olimpico Italiano), e l’edizione 2022 acquista un rilievo ulteriore non solo per la scelta che ha premiato la citt? dell’Aquila, ma perch? in tale scelta rivive lo spirito di solidariet? che numerosissime polizie municipali manifestarono nell’emergenza terremoto del 2009.

Sabato mattina, al Parco della Memoria, anche un momento celebrativo in ricordo delle vittime del terremoto –

Il programma prende il via mercoled? alle ore 17,00 al Palasandolo, a Centi Colella – si apprende dal portale web ufficiale. Si gioca tutti i pomeriggi – Sabato le finali, dalle 14,30 alle 16,30 e la finalissima alle 17,30. Partecipano le squadra Torre del Greco, Venezia, Montesilvano, Genova, Castellammare, Pesaro, Palermo e L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L'Aquila.