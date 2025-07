L’Aquila, Città medie – Manfredi: “Un ruolo strategico per la pianificazione territoriale di area vasta”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il presidente Anci all’incontro dell’Aquila con il ministro per le Politiche di coesione Tommaso Foti – aggiunge la nota pubblicata. Gli interventi dei sindaci Pierluigi Biondi (L’Aquila) e Giacomo Possamai (Vicenza)“Nell’agenda istituzionale di Anci le citt? medie hanno un rilievo significativo, una funzione strategica: sono indispensabili per creare una connessione molto stretta tra l’area vasta e le altre aree di influenza territoriale che ruotano intorno al Comune capoluogo”. Lo ha detto il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, intervenendo in streaming all’incontro ‘I Comuni e la sfida del governo di area vasta’ all’Aquila, a cui ha partecipato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento, che segue quello di Torino dello scorso 17 aprile, dove ? stata presentata l’Agenda dei Comuni e delle Citt? per la Coesione, ? servito ad approfondire il ruolo dei Comuni come hub di servizi e di sviluppo per le aree vaste e le aree funzionali.“Dobbiamo individuare politiche mirate per rafforzare un legame molto stretto che esiste gi? in molti settori, come la mobilit?, i servizi sociali o quelli ambientali”, ha aggiunto Manfredi – aggiunge la nota pubblicata. “Gi? esistono strumenti di pianificazione ed un’esperienza simile ? gi? stata realizzata con i progetti del Pnrr, nel settore dei piani urbani integrati – precisa il comunicato. Come Anci stiamo lavorando ad un’agenda delle citt? medie, guardando sia alle possibili riforme che le aiutino ad esercitare il loro ruolo di collegamento rispetto agli altri territori, che la loro funzione come aggregatore di pianificazione per i piccoli Comuni”.Il ministro Tommaso Foti ha ricordato che “le citt? medie sono strategiche per lo sviluppo della Nazione – si apprende dalla nota stampa. Rappresentano contesti in cui la qualit? della vita ? nettamente superiore alla media nazionale e, oggi pi? che mai, offrono l’opportunit? di esercitare un nuovo protagonismo su scala di area vasta – Sono infatti quei centri capaci di connettere territori e di colmare il vuoto lasciato dalle competenze sottratte alle Province, assumendo un ruolo centrale nella pianificazione e nella governance locale”.Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha evidenziato come “le citt? medie rappresentano l’asse portante del sistema Paese e devono tornare a essere protagoniste delle politiche di coesione, riconosciute per il ruolo che svolgono nel tenere insieme territori diversi e spesso complessi – Solo rafforzando la loro funzione strategica – ha aggiunto – potremo garantire servizi, opportunit? e futuro anche ai piccoli comuni e alle aree pi? fragili, contrastando lo spopolamento e riducendo i divari – precisa il comunicato. Serve una governance multilivello chiara, che riconosca ai Comuni il compito di attuare le politiche pubbliche, non solo di eseguire direttive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dall’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, rilanciamo un messaggio forte e unitario: costruire coesione significa ascoltare i territori, coinvolgerli, valorizzarli”, ha concluso Biondi.“I capoluoghi devono poter svolgere un ruolo centrale nella governance dell’area vasta, diventando punti di riferimento per i territori contermini anche nell’accesso diretto ai fondi europei – commenta il sindaco di Vicenza e coordinatore della consulta Comuni capoluogo Anci, Giacomo Possamai, intervenendo all’incontro con il ministro per gli affari europei Tommaso Foti – precisa il comunicato. Una richiesta che non vuole creare contrapposizioni, ma riconoscere il ruolo operativo e di prossimit? che i Comuni capoluogo possono esercitare – si apprende dalla nota stampa. In questo quadro – ha aggiunto Possamai – una delle grandi emergenze ? la questione abitativa, che per molte citt?, anche di medie dimensioni, rappresenta un vero dramma – viene evidenziato sul sito web. Per questo abbiamo proposto che una quota rilevante delle risorse europee vengadestinata prioritariamente a fronteggiare questa esigenza concreta, affinch? le Politiche di Coesione siano davvero uno strumento vicino ai bisogni delle persone”.All’incontro sono intervenuti tra gli altri i sindaci: Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), Daniele Silvetti (Ancona), Maria Luisa Forte (Campobasso) e Domenico Carbone (San Costanzo).Roma, 2 luglio 2025

