L’Aquila Città Territorio: stamani a Palazzo Margherita l’incontro plenario di avvio progetto con i sindaci

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una riunione plenaria molto partecipata, con una presenza ampia e attenta dei sindaci del territorio, ha segnato questa mattina a Palazzo Margherita l’avvio del percorso di “Segni e Voci di Paesaggio”, il programma che si colloca all’interno dell’intervento strategico L’Aquila Citt? Territorio, finanziato nell’ambito del Programma RESTART 2025-2026 con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ? finalizzata alla rigenerazione culturale e socio-territoriale dell’area del cratere sismico aquilano e punta a rafforzare la connessione tra L’Aquila e i comuni del territorio, in una visione di sviluppo che mette al centro cultura, coesione, partecipazione e valorizzazione del paesaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad aprire i lavori dell’incontro plenario di avvio progetto sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che sul progetto di citt?-territorio ha sempre puntato come asse strategico di sviluppo e connessione dell’area vasta, Raffaello Fico, titolare dell’USRC, e Agostino Riitano, manager culturale Usrc. Il programma “Segni e Voci di Paesaggio” promuove la realizzazione di opere pubbliche site-specific diffuse, generate attraverso processi partecipativi che coinvolgono comunit? locali, istituzioni culturali, associazioni e artisti – precisa il comunicato. Gli interventi saranno collocati nei cosiddetti punti di intensit? del territorio — luoghi simbolici, accessi ai borghi, attraversamenti, belvedere, spazi di relazione — con l’obiettivo di costruire una rete di segni culturali capace di rafforzare identit?, orientamento e riconoscibilit? del paesaggio – “Questo progetto parte da lontano e nasce da una visione che abbiamo costruito negli anni: descrivere una strategia sulla base della quale dare forma al percorso dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 non solo in citt?, ma anche nei comuni del cratere e in quelli fuori dal cratere confinanti”, dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – “Avevamo la possibilit? di scegliere e abbiamo voluto che realt? come Collepietro, San Benedetto in Perillis, Calascio, Secinaro e Molina Aterno fossero coinvolte e connesse, proprio per rafforzare una visione larga e coerente del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’USRC raccoglie ogni giorno le esigenze dei sindaci ed ? il luogo nel quale tutti noi abbiamo riposto, insieme all’USRA, una parte decisiva della speranza della ricostruzione: uffici che abbiamo voluto, reclamato e costruito come presidio del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi questo patrimonio va utilizzato anche per le prospettive future, mentre la ricostruzione progressivamente rallenta, trasformando questa esperienza in una leva di sviluppo territoriale e mantenendo viva la filosofia delle aree omogenee – Avremo altri progetti sulle imprese culturali e creative, gi? collaboriamo su Cantieri dell’immaginario e Perdonanza, e ci sar? un grande lavoro di animazione territoriale – si apprende dalla nota stampa. Mi auguro che il lascito da Capitale italiana della Cultura sia proprio questo: uno spartiacque, un riferimento oltre il 2026, allargando sempre di pi? il coinvolgimento ai comuni della provincia e della regione”.“La parola chiave di questo progetto ? insieme: L’Aquila Citt? Territorio non ? solo un’iniziativa, ma un’idea che punta a valorizzare il patrimonio e l’identit? autentica delle nostre comunit? attraverso progetti artistici capaci di attivare il territorio, aggiunge Fico – riporta testualmente l’articolo online. “Coinvolgiamo 61 comuni, di cui 56 del Cratere e 5 interclusi – precisa la nota online. La progettazione partecipata rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro, perch? consente a ogni comunit? di contribuire attivamente e di costruire un legame ancora pi? profondo tra le persone e i luoghi in cui vivono, dando vita a una rete culturale diffusa – si legge sul sito web ufficiale. Attraverso l’arte e la cultura puntiamo a una rigenerazione a base culturale che favorisca crescita e coesione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Desidero ringraziare il sindaco Biondi per aver condiviso e sostenuto l’importanza di questo progetto, realizzato attraverso l’USRC, e la Struttura di Missione che ha reso possibile il finanziamento tramite RESTART e quindi la sua attuazione”.”Oggi abbiamo l’opportunit? di elevare le nostre ambizioni e di dare impulso a una politica innovativa che non si limita all’azione pubblica, ma abbraccia una visione culturale ben definita – Il nostro patrimonio culturale va oltre l’aspetto materiale; ? un insieme di memorie e saperi che definiscono chi siamo – riporta testualmente l’articolo online. In questo contesto, il nostro progetto rappresenta un grande esempio per la comunit? territoriale, poich? mette in relazione l’opera d’arte con il paesaggio circostante e le sue comunit?. Questa sinergia non solo valorizza l’identit? sociale, ma rafforza anche il senso di appartenenza al nostro territorio”, ha sottolineato Riitano – riporta testualmente l’articolo online. La governance del progetto ? regolata dalla convenzione tra il Comune dell’Aquila, soggetto attuatore, e l’USRC, che opera come soggetto sub-attuatore per i processi partecipativi e come supporto tecnico-amministrativo nelle fasi di selezione, monitoraggio e rendicontazione – si apprende dalla nota stampa. L’intervento coinvolge il sistema territoriale del cratere sismico con l’obiettivo di rafforzare la coesione tra citt? e territorio, promuovere la vivibilit? delle aree interne, attivare economie culturali e filiere locali e costruire un modello replicabile di sviluppo culturale territoriale – si apprende dalla nota stampa. Dopo l’incontro di oggi, il percorso proseguir? con le successive tappe della fase di ascolto e attivazione territoriale – Il cronoprogramma del progetto prevede una serie di appuntamenti territoriali che prenderanno avvio luned? 27 aprile, dalle ore 9 alle 12, a Cugnoli, con i Comuni delle aree omogenee 4, 5 e 9. La giornata di gioved? 7 maggio sar? articolata in due momenti distinti: al mattino, dalle ore 9 alle 12, a Colledara, con i Comuni dell’area omogenea 3, e nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, a Montereale, con i Comuni dell’area omogenea 2.Il ciclo di incontri proseguir? venerd? 8 maggio, dalle ore 9 alle 12, a San Demetrio Ne’ Vestini, con i Comuni delle aree omogenee 6, 7 e 8, per concludersi luned? 18 maggio, dalle ore 9 alle 12, con l’incontro plenario finale rivolto a tutti i Comuni.Entro met? maggio ? inoltre prevista la pubblicazione degli avvisi a cui i Comuni potranno rispondere per ottenere il finanziamento, passaggio che consentir? di entrare nella fase operativa del programma, dopo la definizione delle linee progettuali emerse dal confronto con i territori.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it