lunedì, Ottobre 27, 2025
Attualità

L’Aquila, Città Universitaria: Tursini e Maccarone, nasce il tavolo di confronto per il diritto allo studio e i servizi agli studenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Sar? promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali il tavolo di lavoro su “L’Aquila citt? universitaria”, che vedr? presto coinvolti l’Ateneo, la Regione Abruzzo, l’Azienda per il diritto agli studi universitari, le organizzazioni sindacali, le associazioni studentesche e una rappresentanza del Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”Lo annunciano in una nota l’assessore con delega ai rapporti con gli studenti universitari del comune dell’Aquila Manuela Tursini ed il capogruppo di L’Aquila Protagonista, Alessandro Maccarone – si apprende dalla nota stampa. “L’iniziativa nasce in un’ottica di collaborazione istituzionale e pianificazione condivisa, con l’obiettivo di migliorare i servizi sul territorio dedicati alla comunit? universitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Una vera e propria cabina di regia per rafforzare la logistica delle attivit? e programmare gli interventi che incidono sulla quotidianit? degli studenti: trasporti e mobilit?, diritto allo studio, residenzialit? e servizi.”“Il tavolo di confronto – continuano – rappresenta una precisa scelta politica di responsabilit? e visione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’universit? ? una risorsa strategica per la citt? e per l’intero territorio, che merita una attenzione coordinata e concreta da parte di tutte quelle istituzioni che, attraverso un lavoro coordinato e condiviso, possono rafforzare la qualit? dell’offerta universitaria complessiva, migliorare i servizi e far crescere il territorio insieme alla sua comunit? accademica – si apprende dal portale web ufficiale. ” 

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

