- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 2, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Cityass ZTL e residenti in centro storico: istanze per il rinnovo...
Attualità

L’Aquila, Cityass ZTL e residenti in centro storico: istanze per il rinnovo 2026 entro il 15 gennaio 

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comando di Polizia Municipale informa che ? stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale – link Albo Pretorio On Line – D.D. 5829/2025 – la  Determinazione Dirigenziale n? 5829 del 25 novembre 2025, con la quale ? stato fissato al 15 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo, per l’anno 2026, dei Citypass che consentono la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli riservati ai residenti, in scadenza al 31 dicembre 2025.Al fine di consentire l’evasione delle richieste ? stata contestualmente disposta la proroga fino al 15 febbraio 2026 della validit? dei Citypass annuali 2025.Le istanze di rinnovo, cos? come le istanze per le nuove autorizzazioni, possono essere presentate esclusivamente online, utilizzando il portale dedicato “CitypassAQ” raggiungibile all’indirizzo internet https://serviziweb.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it, tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila o digitando CitypassAQ sui motori di ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Per accedere al servizio si deve disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identit? Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta – Per assistenza e informazioni ? disponibile la casella di posta elettronica citypass@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it