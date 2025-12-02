L’Aquila, Cityass ZTL e residenti in centro storico: istanze per il rinnovo 2026 entro il 15 gennaio 

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comando di Polizia Municipale informa che ? stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale – link Albo Pretorio On Line – D.D. 5829/2025 – la Determinazione Dirigenziale n? 5829 del 25 novembre 2025, con la quale ? stato fissato al 15 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo, per l’anno 2026, dei Citypass che consentono la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli riservati ai residenti, in scadenza al 31 dicembre 2025.Al fine di consentire l’evasione delle richieste ? stata contestualmente disposta la proroga fino al 15 febbraio 2026 della validit? dei Citypass annuali 2025.Le istanze di rinnovo, cos? come le istanze per le nuove autorizzazioni, possono essere presentate esclusivamente online, utilizzando il portale dedicato “CitypassAQ” raggiungibile all’indirizzo internet https://serviziweb.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it, tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila o digitando CitypassAQ sui motori di ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Per accedere al servizio si deve disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identit? Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta – Per assistenza e informazioni ? disponibile la casella di posta elettronica citypass@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

