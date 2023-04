L’Aquila, Classifica Preply: L’Aquila è al 24esimo posto tra le città italiane più amate dai turisti stranieri

- Advertisement -

L’Aquila ? ufficialmente tra le citt? italiane pi? amate dai turisti stranieri – aggiunge la nota pubblicata. Secondo la recente classifica di Preply, una app per l’apprendimento delle lingue, il capoluogo d’Abruzzo risulta alla posizione numero 24 per il numero di recensioni positive riportate – si apprende dalla nota stampa. Il report della piattaforma digitale riporta i dati rilevati dalla ripresa del turismo dopo il periodo di pandemia –

“Un risultato significativo per la nostra citt? che premia le politiche di promozione turistica della nostra amministrazione che crede fortemente nel rilancio del territorio attraverso la cultura, l’arte, le bellezze paesaggistiche, la storia, la montagna, i borghi – precisa il comunicato. L’interesse verso la nostra citt?, i riconoscimenti, gli apprezzamenti della rete, rispecchiano fedelmente i dati gi? diffusi circa il numero delle presenze turistiche che in pochi anni ? aumentato di circa il 60 per cento – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un dato che ci conforta e, al contempo, ci stimola a proseguire e migliorare ulteriormente le attivit? di promozione della nostra terra da parte dell’amministrazione – L’Aquila continua a crescere e ad attrarre viaggiatori consapevoli della straordinaria variet? dell’offerta turistica differenziata – Il frutto di un proficuo lavoro di squadra con il territorio volto a lanciare un pacchetto complessivo che vede protagonista la citt? capoluogo in ragione della storia e delle peculiarit? che la caratterizzano” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, insieme all’assessore al turismo, Ersilia Lancia – si apprende dal portale web ufficiale.

