L’Aquila, Classifica Sole24Ore: L’Aquila è nona in Italia e prima in Abruzzo per la qualità della vita dei bambini. Biondi: “Ottimo risultato”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Nella classifica del Sole 24 Ore che misura complessivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano, la provincia dell’Aquila scala 18 posizioni e risulta al nono posto tra le province d’Italia e al primo tra quelle abruzzesi per la qualit? di vita dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. Il capoluogo d’Abruzzo, inoltre, sale di ben 25 posizioni, rispetto al 2024, nella graduatoria nazionale del quotidiano economico per il benessere dei giovani collocandosi al posto numero 46 dell’elenco – Un ottimo risultato per il nostro territorio e per questa Amministrazione che lavora giorno dopo giorno per dare risposte concrete alle esigenze specifiche delle persone”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commenta l’indagine 2025 del Sole 24 Ore riguardante gli indici generazionali che misurano complessivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italianoI dati raccolti dal Sole 24 Ore, raccontano dove i pi? piccoli vivono meglio con 15 indicatori che, su base provinciale, misurano servizi, opportunit? e condizioni di vita – si legge sul sito web ufficiale. Tra questi, solo per citarne alcuni tra i pi? significativi, ci sono: spesa sociale per famiglie e minori, verde attrezzato, bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia, edifici scolastici con palestra e mensa, numero di pediatri, progetti del Pnrr per l’istruzione, indice sport e bambini. Secondo i parametri presi in esame, per la popolazione anziana il dato ? pi? stabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila si trova infatti al numero 53 della classifica del quotidiano economico, con una posizione in meno rispetto allo scorso anno – recita il testo pubblicato online. Tra le altre province abruzzesi, Chieti si posiziona al 48? posto per l’infanzia, 53? per i giovani e 54? per gli anziani; Pescara ? rispettivamente al 76?, 70? e 57? posto; Teramo al 84?, 42? e 94?.“Precisando che i dati si riferiscono alla provincia nel suo complesso, si tratta di risultati confortanti a conferma delle strategie che stiamo attuando in ogni ambito per migliorare la vita e l’attrattivit? dell’Aquila e del suo territorio che si avvicina al grande appuntamento con Capitale della Cultura 2026” ha concluso Biondi.

