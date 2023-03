L’Aquila, Clima: sabato 25 marzo anche all’Aquila si spengono le luci per “l’Ora della Terra”

- Advertisement -

Sabato prossimo, 25 marzo, anche la citt? dell’Aquila sar? protagonista, su scala nazionale e internazionale, dell’evento simbolo della lotta al cambiamento climatico: “Earth hour – l’Ora della Terra”, promosso dal WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica sul contrasto ai cambiamenti climatici. In tale occasione saranno spente le luci della Fontana luminosa, a piazza Battaglione Alpini, dalle 20:30 alle 21:30.

“Con Earth Hour – si legge nella nota degli organizzatori – il WWF propone a tutti, cittadini, comunit?, imprese, istituzioni, di lavorare insieme per affrontare questo pericolo enorme del cambiamento climatico con la necessaria urgenza ed efficacia – si apprende dal portale web ufficiale. Earth Hour ? quindi, oggi pi? che mai, un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinch? ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora, dichiari la sua assunzione di responsabilit? e si unisca agli altri in un’azione comune: solo agendo insieme ce la potremo fare” conclude il WWF.

