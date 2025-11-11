L’Aquila, Collegio di merito “Ferrante d’Aragona”, on line bando per le domande

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Collegio di merito “Ferrante d’Aragona”, on line bando per le domande? online il bando di ammissione per l’anno accademico 2025/2026 del Collegio di Merito “Ferrante d’Aragona” dell’Aquila, promosso dalla Fondazione omonima composta da Comune dell’Aquila, Universit? degli Studi dell’Aquila e Gran Sasso Science Institute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando, disponibile sul sito www.collegioferrantedaragona – si apprende dal portale web ufficiale. it, prevede la possibilit? di presentare domanda fino alle ore 23:59 del 15 dicembre 2025 attraverso l’application form dedicato nella sezione “Ammissioni”. L’ingresso degli studenti ? previsto a partire dal mese di gennaio 2026. Potranno partecipare alla selezione studenti e studentesse iscritti per l’anno accademico 2025/2026 all’Universit? degli Studi dell’Aquila, al Gran Sasso Science Institute (GSSI), al Conservatorio “A. Casella” e all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. ? inoltre prevista una quota riservata a studenti internazionali, con priorit? per quelli provenienti da Paesi colpiti da conflitti o calamit?. Gli alloggi, disponibili in camera singola o doppia, sono dotati di uso cucina, spazi living e servizi doppi, oltre ad aree comuni dedicate alla socialit?, allo studio e alle attivit? ricreative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli ospiti avranno accesso a servizi inclusi quali pulizie, connessione Wi-Fi, manutenzione, utenze, sale studio, lavanderia, parcheggio e supporto ai servizi universitari – precisa la nota online. La Fondazione promuover? inoltre attivit? culturali, formative e di orientamento al lavoro – Le borse di studio saranno assegnate sulla base del merito e dei posti disponibili e potranno comprendere, in alcuni casi, anche il vitto completo – Sono previste inoltre borse a decremento della retta per gli studenti residenti nella sede del Collegio di Pettino, in prossimit? del polo universitario di Coppito – recita il testo pubblicato online. Ai primi 32 classificati nella graduatoria di ammissione sar? riconosciuta la gratuit? totale della residenza e dei relativi servizi – aggiunge la nota pubblicata. Il bando completo, con i dettagli sui requisiti, le modalit? di selezione e la documentazione da presentare, ? consultabile sul portale del Collegio di Merito “Ferrante d’Aragona” all’indirizzo: https://collegioferrantedaragona – it/ammissione/

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it