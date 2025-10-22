- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Attualità

L’Aquila, Comitato di indirizzo Restart, Biondi: “Finalmente arriva a compimento un percorso nato nel 2017”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Finalmente arriva a compimento un percorso nato nel 2017, quando mi sono insediato come sindaco dell’Aquila e ho registrato che il Governo di allora trattava i comuni come gli ‘ultimi della classe’, senza linee specifiche di finanziamento che li riguardassero – Da allora decidemmo di far partire un processo di condivisione con le aree omogenee per progetti congiunti di sviluppo territoriale – si apprende dalla nota stampa. Oggi quel processo arriva a compimento e sono fiducioso che grazie alla sinergia tra Governo, Struttura di missione, Regione e comuni del cratere, saremo in grado di accompagnare la ricostruzione fisica dei luoghi con strategie efficaci di sostegno socio-economico di medio-lungo periodo”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito della riunione del comitato di indirizzo Restart che si ? tenuta  questo pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

