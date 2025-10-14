- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 14, 2025
L’Aquila, Commemorazioni defunti: limitazioni ingresso mezzi meccanici e stop lavori edilizi dal 20 ottobre nei cimiteri del territorio aquilano

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Settore transizione ecologica del Comune dell’Aquila comunica che nei giorni 28/29/30/31 del mese di ottobre e nei giorni 01/02/03 del mese di novembre in occasione della Commemorazione dei defunti: dalle ore 08:00 alle ore 18:00, ? vietato l’accesso con mezzi meccanici, anche se autorizzati in tutti i cimiteri del territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Inoltre, non possono essere eseguiti lavori edilizi dal giorno 20 del mese di ottobre al giorno 5 del mese di novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

