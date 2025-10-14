L’Aquila, Commemorazioni defunti: limitazioni ingresso mezzi meccanici e stop lavori edilizi dal 20 ottobre nei cimiteri del territorio aquilano

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Settore transizione ecologica del Comune dell’Aquila comunica che nei giorni 28/29/30/31 del mese di ottobre e nei giorni 01/02/03 del mese di novembre in occasione della Commemorazione dei defunti: dalle ore 08:00 alle ore 18:00, ? vietato l’accesso con mezzi meccanici, anche se autorizzati in tutti i cimiteri del territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Inoltre, non possono essere eseguiti lavori edilizi dal giorno 20 del mese di ottobre al giorno 5 del mese di novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.
