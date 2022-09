L’Aquila, Commercio: mercatini domenicali in centro storico. Approvata la proposta di Fiva Confcommercio dell’Aquila

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domenica prossima torna il mercato a piazza Duomo – recita il testo pubblicato online. Le bancarelle dei commercianti animeranno il centro storico del capoluogo abruzzese, dalle 10:00 alle 19:00, con 20 stand ed espositori di prodotto tipici regionali su una superficie di 300 metri quadrati – aggiunge la nota pubblicata. Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco e assessore al Commercio, Raffaele Daniele – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Abbiamo accolto con favore l’iniziativa di Fiva Confcommercio dell’Aquila di ripristinare il mercato storico in piazza Duomo in via straordinaria per 7 domeniche, da settembre a novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa, che prender? il via domenica prossima sar? replicata, infatti, anche il 23 e 30 ottobre e domenica 6, 13, 20 e 27 novembre, sempre negli stessi orari” dichiarano Biondi e Daniele – si apprende dalla nota stampa.

“Ben vengano iniziative del genere nel cuore pulsante della citt? dell’Aquila per rilanciare il mercato storico cittadino e per contrastare in parte gli effetti negativi della crisi determinata dall’emergenza sanitaria, al fine di contribuire alla ripresa economica delle attivit? commerciali, ma anche per offrire maggiori attrazioni alle famiglie e ai turisti che visiteranno la citt? soprattutto nei fine settimana” commenta il presidente di Fiva Confcommercio dell’Aquila, Alberto Capretti.

