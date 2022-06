L’Aquila, Commercio: stasera chiusura posticipata degli esercizi pubblici per la Notte Bianca all’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

In occasione della manifestazione “Notte Bianca Spring Edition”, in programma questa sera all’Aquila, con ordinanza sindacale stata disposta la proroga degli orari di apertura dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande fino alle ore 3:00 di domani.

- Pubblicità -

In deroga alle disposizioni vigenti consentito, altres, l’utilizzo di amplificatori per la diffusione della musica e le esibizioni dal vivo all’esterno dei locali fino alle 3:00 di gioved 2 giugno –

Restano, in ogni caso, in vigore le misure a tutela del decoro e della vivibilit urbana, tra cui il divieto di consumare bevande alcoliche in ogni spazio pubblico del centro storico, tranne quelli appositamente attrezzati o adibiti alla somministrazione o al consumo di alimenti – precisa la nota online. Resta fermo il divieto di consumare bevande in contenitori di vetro al di fuori del servizio al tavolo – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’ordinanza pubblicata nella pagina nell’area “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al link: https://trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_502214_725_1.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it