L’Aquila, Commissioni consiliari, modifica della seduta della “Garanzia e controllo”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, ‘Garanzia e Controllo’, inizialmente prevista per marted? 4 giugno, si riunir? invece mercoled? 5 giugno alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, nella sala delle commissioni della sede comunale di Palazzo Margherita – viene evidenziato sul sito web. All’ordine del giorno, l’attivit? di vigilanza e controllo sulle risorse del piano famiglia 2022-2023 e sulla qualit? dei servizi di trasporto scolastico, mensa e asili nido, nonch? la discussione sulla co-progettazione nell’assistenza scolastica alla luce degli ultimi provvedimenti della giustizia amministrativa – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it