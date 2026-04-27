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L’Aquila, Comune dell’Aquila: 140 mila euro per progetti di inclusione sociale e socio-occupazionale dei Centri Diurni

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L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sindaco Biondi e assessore Tursini : “Rafforziamo il percorso che restituisce centralit? alle persone con disabilit?” L’Aquila 27 aprile 2026 – L’assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila rende nota la pubblicazione dell’avviso sui Centri Diurni per il rimborso parziale delle spese sostenute nell’esercizio 2025. “Anche per il 2026 rafforziamo un modello di welfare fondato sulla corresponsabilit? che valorizza le alleanze sociali e costruisce una rete territoriale capace di generare inclusione reale – si apprende dalla nota stampa. Investiamo in spazi di autonomia, dignit? e partecipazione, restituendo centralit? alle persone con disabilit?. ? un impegno concreto per garantire continuit? ai servizi e risposte adeguate ai bisogni delle persone stesse e delle loro famiglie” dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini. L’intervento ? finalizzato a sostenere progetti di integrazione sociale e socio-occupazionale rivolti a persone adulte con disabilit? grave, al di fuori del circuito scolastico, promossi da associazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.  Le risorse, pari a 140.000 euro, saranno assegnate a rimborso delle attivit? realizzate, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico – Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale dell’Ente – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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